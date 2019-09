Future pasteure : "La part humaine est tout aussi importante que la théologie"

Avant d'être ordonné pasteur dans l'Eglise Protestante Unie de France, il faut en général étudier la théologie pendant cinq ans. Puis pratiquer deux ans en responsabilité pastorale.

Raphaëlle Berterottière, elle, en est au milieu de ses études. Elle attaque une année à Genève, dans le cadre d'un échange avec sa faculté parisienne. "J'aime travailler sur les interprétations de la Bible. C'est passionant. Et pour nous, protestants, c'est primordial."

Cet été, Raphaëlle a postulé pour un job atypique : rendre service à une paroisse, pendant les congés d'un pasteur. Mission accomplie au mois d'août, au sein de la paroisse Protestante Unie de France à Annecy. "J'avais déjà fait des cultes avant. Et l'assemblée était très chaleureuse et réceptive !"

Le travail de l'ombre

Grosse découverte, par contre, pour la jeune femme : les visites aux personnes âgées ou malades. La formation pratique n'intervenant qu'à la fin des études, Raphaëlle a été jetée dans le grand bain !

"Savoir écouter, comprendre ce qu'on attend de nous... C'est un gros travail de l'ombre. J'ai découvert le pouvoir de l'étiquette. Les gens me considéraient comme un pasteur ! Finalement, la part d'investissement humain est tout aussi importante que la théologie".



