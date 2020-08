Geoffroy Bouvier et Diane Bouvier - Découverte de l'Abbaye et du Domaine

Les frères Bouvier ont acquis en octobre 2018 ce monastère résolument cistercien classé, ses jardins, sa prairie et son parc pour y développer un projet qui rendra son éclat à ce trésor du temps. Petit à petit, peu à peu, pierre après pierre, idée par idée, ils rendront vie à ce lieu sacré dans le plus grand respect de son histoire. De toutes les abbayes de femmes fondées dans le pays de Namur, elle est la seule dont les bâtiments et le site soient intacts.



C’est autour de cette magie, cette féerie, cette candeur, que l’ensemble sera soigneusement restauré pour y faire naître un lieu où vivre des moments des plus mémorables