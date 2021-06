Germain Dufour, 50 ans auprès des plus pauvres

À Liège existe un espace de vie collective, créé par le frère Germain il y a 33 ans. «C’est une maison avec cour et jardin où je peux accueillir une vingtaine de personnes. Tout le monde y est admis s’il est dans le besoin. On y cultive le dialogue islamo-chrétien, on croise des couples en souffrance, des couples gay ou lesbiens, des gens qui ont sombré dans la misère.»



En marge de toute cette détresse, une petite phrase du frère Germain résonne comme un message de Noël : «La vie commune réchauffe.»