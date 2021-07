Grand séminaire, vestiaire St Martin et nuit des cathédrales

Dans Vitamine C cette semaine, Mgr Lagleize explique les décisions des évêques de Lorraine et Franche-Comté concernant la formation des séminaristes et l'avenir du Grand séminaire de Lorraine. Il a aussi présidé la pose de la première pierre du futur bâtiment du vestiaire St Martin de la Caritas Moselle boulevard Paixhans. Et ce dimanche, c'est aussi la nuit des cathédrales.