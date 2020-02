Halte Solidarité, lieu d'accueil des personnes en précarité 2/2

Tous les 4e jeudis de chaque mois à 11h30, rediffusion le dimanche à 10h00

La solidarité est une exigence sociale naturelle. C’est le lien qui unit les êtres humains entre eux dans un réseau de relations qui est devenu planétaire. Le lien peut se rompre et des hommes et des femmes se retrouvent démunis, en difficulté, dans la solitude, la maladie, la rupture. Pour répondre à ces besoins, des hommes et des femmes sont acteurs dans des organismes caritatifs, confessionnels ou non. Ces personnes et ces organismes qui s’engagent résolument pour la défense des droits de l’homme, pour le développement et contre la misère, pour la justice et la paix, œuvrent pour une culture de vie. Les chrétiens n’ont certes pas le monopole de la solidarité, mais pour eux, la solidarité est la traduction de l’exigence évangélique de l’amour du prochain.