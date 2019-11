Héritier : le destin religieux d'un Habsbourg

Héritier. C'est le titre du documentaire diffusé ces jours-cis sur KTO. Un documentaire où l'on suit Johannes dans son quotidien de religieux.

Christophe Giordani, réalisateur du film, s'était déjà immergé au sein de la Fraternité Eucharistein : "Dans mon précédent documentaire j'avais suivi une personne adoptée, accueillie par la communauté. Johannes était le parfait contrepoint, pour travailler sur cette question de l'héritage. Héritage qui peut handicaper ou aider à s'émanciper".

"ILS VIVENT LEUR FOI AU QUOTIDIEN"

La Fraternité Eucharistein, fondée par le Père Nicolas Buttet, accueille des personnes marquées par différentes épreuves : drogue, dépression, addictions etc… Vie fraternelle, prière et travail aident les personnes accueillies à se reconstruire. "Ces religieux ne font pas de grands sermons. Ils vivent leur foi au quotidien. Ils accompagnent des personnes en difficulté. C'est beau et positif à filmer" confie le réalisateur.

Appel de Dieu, sens de la vie et du travail, société de consommation : autant de thème abordés dans Héritier. "Johannes avait un avenir tout tracé dans de grandes banques d'affaires. Il a fait un chemin radical qui nous pousse à nous interroger."

Documentaire à voir sur le site de KTO

Aussi au sommaire de cette émission :