Histoire de migrants

Les migrants, tout le monde en parle, bien souvent dans des termes abstraits ou statistiques. Mais prend on toujours la mesure que derrière ces données des vies sont en jeu ? Des enfants, des femmes et des hommes vivent un exil forcé pour toutes sortes de raisons, mais heureusement des associations accompagnent ces histoires singulières.

En cette période électorale, on ne peut pas dire non plus que le sujet soit vraiment une priorité.

Pourtant, l’actualité de ces derniers jours dans notre région avec l’occupation d’une salle paroissiale à Grenoble par des jeunes migrants sans abris montre une nouvelle fois l’urgence de la mobilisation.

A la fin de l’émission, la méditation de carême est proposée par un groupe du Secours catholique qui se réunit à Domène.