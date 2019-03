Hospitalité de Lourdes : ces pèlerins qui se mettent au service des malades

Valérie se déplace en fauteuil roulant. En 2005, comme beaucoup de catholiques, elle a eu envie de vivre un pèlerinage.

Et c'est le pèlerinage diocésain de Lourdes qu'elle a choisi : "Je savais que les personnes malades ou handicapées étaient accueillies. Que ce serait facile".

Etudiants, actifs ou retraités, ils sont poussés par l'envie de servir

Cette année encore (Pâques 2019), sur les sept cent cinquante pèlerins, on comptera une centaine de malades. Et deux cent cinquante hospitaliers. Quelques médecins et infirmières... et une foule de Monsieur et Madame Tout Le Monde qui, pendant cinq jours, vont revêtir une blouse.

Etudiants, actifs ou retraités, ils sont poussés par l'envie de servir. "J'ai toujours eu envie de me rendre utile pour ceux qui avaient moins de chance. Un jour, des proches m'ont parlé de l'hospitalité. Je me suis dit que c'était pour moi!" raconte Rémy, hospitalier depuis les années 1980.

"C'est un bain d'amour, de spiritualité"

Les hospitaliers aident les personnes malades ou handicapées pour le lever, la toilette, le coucher. Ils servent le repas, accompagnent aux célébrations... "Cela peut faire peur, la première fois. Mais il y a une petite formation. Et les anciens aident les nouveaux. On trouve naturellement les gestes et l'attitude appropriés" rassure Michel Henry, diacre et président de l'hospitalité.

Les journées des hospitaliers commencent aux aurores et se terminent souvent tard le soir. Et pourtant, ils décrivent l'expérience comme un rechargement de batteries ! "C'est un bain d'amour, de spiritualité, de contact direct avec ma foi !" raconte Sophie. La jeune maman attend le pèlerinage avec impatience chaque année.

Clé de ce ressourcement : les célébrations, l'ambiance fraternelle et les rencontres. "De belles amitiés se tissent, entre hospitaliers et entre hospitaliers et malades" confie Marie-Claire, hospitalière de longue date.

"On vient pour donner... et on reçoit"

"Dans la vie, le handicap est un combat perpetuel. Alors qu'à Lourdes, j'ai l'impression d'exister en tant que personne. Loin de la stigmatisation, de mon fauteuil. Les hospitaliers sont comme des anges !" témoigne Valérie, un grand sourire aux lèvres.

En face, les anges restent humbles : "On vient pour donner. Et très vite, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne" confie Rémy Berthet, vice-président du mouvement.

Les hospitalières ont tombé le voile l'an dernier. Et vont porter des blouses plus modernes cette année. "Un changement de tenue pour ne pas rebuter les jeunes. Il faur renouveller les générations, pour que l'aventure continue!" explique Michel Henry. Le mouvement est né en 1936, il y a plus de quatre-vingt ans.