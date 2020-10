Icônes sur verre : il peint les saints comme un vrai compagnonnage spirituel

A l’occasion de la Toussaint, la fête de tous les saints, plongeon artistique et spirituel auprès d’un vendéen qui peint sur verre le Christ, la Vierge Marie et les saints. Des icônes sur verre, qui sont issues d’une tradition populaire d’art naïf, très accessible, une ancienne pratique autrefois très répandue dans les familles chrétiennes de Roumanie. Comment à Maché, Patrick Le Roy est-il devenu, depuis dix ans, artiste religieux en étant peintre d’icônes ? Comment cela a changé sa foi et fait évoluer son parcours spirituel, je vous invite à le découvrir en allant à sa rencontre, dans son atelier. Vous découvrirez que peindre les saints est un vrai compagnonnage spirituel au cœur du beau et de la prière.