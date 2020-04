" Il est plus difficile de recevoir, plutôt que de prendre "

" En fin psychologue, Benoît a compris qu'en recevant d'un autre, je fais l'expérience intérieure que je ne me suffis pas à moi-même ", nous précise le Père Thierry Barbeau de l'abbaye de Solesmes dans la Sarthe. Mais le service et l'acceptation d'être servi permet aussi une dépendance bénéfique. Liés les uns aux autres, nous travaillons notre humilité, nous nous rappelons que nous ne nous suffisons pas à nous même. " Pour St Benoît, la pauvreté du moine n'est pas matérielle, explique le Père Thierry, mais liée à sa dépendance vis à vis des autres moines, et de l'abbé en premier lieu, et in fine vis à vis de Dieu, le Créateur de toute chose. "