" Il est sage de se réconcilier avec son frère avant le coucher du soleil "

On continue d'explorer les différents instruments des bonnes oeuvres que nous propose la règle de Saint Benoît. Et notamment aujourd'hui avec deux instruments pour ne pas laisser le champ libre à la colère. " Ne pas accomplir l'acte qu'inspire la colère " et " Ne pas réserver un temps pour la vengeance ". Les explications du Père Thierry Barbeau de l'Abbaye de Solesmes.