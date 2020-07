"Il faut savoir rendre compte de l'Espérance qui est en nous"

Théologie, exégèse, philosophie ou psychologie, ces formations seront reconnues par un dîplôme de l'Institut catholique de Paris. Pour Mgr Habert, l'évêque de Séez, "croire en Dieu ce n'est pas simplement avoir la foi, mais c'est aussi agir, avoir des engagements, et dans une société profane telle que la nôtre, il faut absolument qie les chrétiens aient une armature pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils rencontrent".

Dans ce magazine, Mr Habert revient aussi sur les nominations au sein du diocèse de Séez et sur l'ordination le 28 juin dernier de deux nouveaux prêtres pour l'Orne. Une joie, mais aussi une inquiétude car il n'y a désormais plus de séminariste en formation pour le diocèse.