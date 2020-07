"Il y a un art de commencer et un art de s'arrêter dans la vie bénédictine"

Alors que les vacances débuttent pour certains, St Benoit nous invite à bien remplir notre journée d'activités diverses, agréables, mais de savoir les commencer et aussi les arrêter.



Car pour St Benoit, le repos résulté, non pas d'une cessation d'activité, mais d'une meilleure gestion du temps. "Il faut savoir, explique le P. THierry Barbeau de l'abbaye St Pierre à Solesmes, répondre le plus rapidement possible à l'appel d'une activité afin de réduire la distance entre l'appel et la réponse." Car rester sans faire ce que nous avons à faire rend la journée fatigante.