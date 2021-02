Ilham L Missaoui pour «C’est pas moi qui vous le dis »

« C’est pas moi qui vous le dis » est une chronique qui me permet de faire témoigner des personnes qui m’ont inspiré, avec qui je partage certaines valeurs humaines qui pour moi favorisent la posture créative...

Pour ce premier rendez-vous à passion ouverte, je reçois Ilham L Missaoui que j’ai croisée un jour où stagiaire Legrand elle m’a demandé de la conseiller... Elle travaille maintenant à Montréal où à son tour elle conseille et s’enrichit en savoir être. Elle nous parle de son parcours qui a façonné chez elle un goût prononcé pour la créativité et tous ses dérivés…

Eric Bessaudou