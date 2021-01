Dans cette histoire de concrétisation de travaux de Recherche, Maxime Jouaud nous raconte comment est née « InSiliBio" la startup qu’il a fondée pour proposer aux industriels des mondes de la Santé et du Vivant les apports de la simulation numérique. Il a contribué à déterminer plus efficacement les interactions des molécules avec les tissus du vivant. Partons découvrir simplement comment ce chercheur Limousin rend accessibles au grand public les résultats de ses travaux…12 minutes d’une histoire qui lui a valu d’être lauréat de la Startup Battle 2020, concours de pitchs proposé par la French Tech Limousin et l’Aliptic.