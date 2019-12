Isidore de Seville - L'instituteur d'Occident

Au début du Ve siècle, le sud-est de la France auquel s'ajoutera plus tard l'ensemble de l'Espagne, constitue l'empire wisigothique. Un royaume dont les dirigeants ariens se convertiront progressivement au christianisme nicéen et deviendront les défenseurs de l'Eglise. Ainsi, entre 589 et 694, ce n'est pas moins de 12 conciles qui se tiendront à Tolède, la capitale du royaume.

Parmis ces conciles, le quatrième, ouvert le 5 décembre 633 et présidé par Saint Isidore de Séville, revêt une importance particulière puisqu'y fut décrétée l'uniformité de la liturgie dans tout le royaume wisigothique.