Itinéraires de foi - 3 mars 2021 à 11:30

Tous les 1er et 5èmes mercredis du mois à 11h30, rediffusion le dimanche à 9h30

L'émission mensuelle du SDIC (Service diocésain de l'Initiation chrétienne) pour nous présenter ses équipes et ses actualités. Le SDIC (https://sdic34.catholique.fr/) est au service des catéchistes du primaire et des accompagnateurs de catéchumènes et confirmands adultes des paroisses de l'Hérault, pour les soutenir dans leur mission et les former.