Marie-Chantal a travaillé pendant huit ans dans un EPADH. Jeune retraitée, elle a eu envie de continuer à accompagner les personnes âgées, en proposant des visites. "Cela donne un sens à ma vie et à mon engagement dans l'Eglise" explique cette catholique engagée.

"Parmi les visiteurs et aumôniers, certains ont une expérience dans le milieu de la santé. D'autres ont vécu la maladie ou accompagné un proche" explique Blandine Feugier, déléguée de la Pastorale de la Santé pour le Diocèse d'Annecy.

"Ces personnes fragiles ont une force de vie ! Elles nous évangélisent "

Fin novembre, les équipes de visiteurs d'Annecy se sont d'ailleurs retrouvé pour une journée de formation et de réflexion. Son thème : la gratuité de la visite.

"J'étais malade et vous m'avez visité" est-il écrit dans les Evangiles*. "C'est à la suite du Christ qu'on visite. Et souvent, on reçoit plus qu'on ne donne. Ces personnes fragiles ont une force de vie ! Elles nous évangélisent." souligne Blandine Feugier.

*Matthieu (25, 31-46)

Aussi au sommaire de cette émission