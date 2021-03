Jacques Delcourt, diacre

Jacques Delcourt est un diacre heureux. Cet habitant de Barvaux se donne sans compter au service des plus démunis. Engagé chez Entraide et Fraternité et chez Caritas, il a récemment reçu le titre honorifique de conseiller de l’action sociale du CPAS de la ville de Durbuy. Mais l’on pourra aussi compter sur lui pour préparer un baptême, un mariage ou des funérailles. Actif sur bien des fronts, l’homme se bat aussi pour défendre la cause… du diaconat. Il est d’ailleurs le secrétaire général de la Commission Interdiocésaine du diaconat permanent!