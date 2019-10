Je ne sais pas prier. Ca s'apprend où ?

Louange, demande, remerciement, adoration : il y a bien des occasions de s'adresser à Dieu. "La prière c'est une rencontre : Dieu nous attend et nous répondons à son appel. Dans les moments de Joie ou les moments difficile" explique Françoise Massart, accompagnatrice spirituelle.

Avec des agendas bien chargés, se mettre en prière peut, en revanche, demander une discipline. "C'est un temps que j'accorde à Dieu. Un rendez-vous dans ma journée. Participer à un groupe de prière chaque semaine, cela m'aide à prier au quotidien, seule ou en famille" témoigne Laurence Leconte, responsable d'un groupe de la communauté de l'Emmanuel à Annecy.

Et être discipliné, c'est plus facile si l'on a trouvé une manière de prier qui nous corresponde ! "A l'adolescence, quand j'ai piqué ma crise, quelqu'un m'a aidé à prier" confie Françoise Massart. Aujourd'hui, l'accompagnatrice anime des retraites avec la spiritualité et les prières ignaciennes, qu'elle transmet à son tour. Spécificité de cette prière : elle part de la Parole, d'un texte que l'on médite.

"Il y a toujours quelqu'un au fond de l'Eglise pour accueillir, expliquer"

Patrice Federgrun, lui, a découvert l'oraison, une prière solitaire, notamment pratiquée dans les monastères. Avec sa femme, ils ont monté une école d'oraison, pour initier tous ceux qui le souhaitent. "Nous donnons des clés pour faire silence, lutter contre les distractions, être fidèle".

Dominique Callies est membre du groupe de prière de l'Emmanuel à Annecy. " J'ai été touchée par la joie simplicité de la prière dans cette communauté. Une prière qui peut être pratiquée en famille". Aujourd'hui, l'Emmanuel et d'autres communautés du Renouveau Charismatique animent des groupes de prière dans le département. Groupes qui initient volontiers les nouveaux arrivants. "Il y a toujours quelqu'un au fond de l'Eglise pour accueillir, expliquer. Et ensuite demander comment le temps de prière a été vécu".

Une initiation à la prière qui peut démarrer dès le plus jeune âge. En famille, ou grâce à des initiatives comme "Récré Spi" : une session pour des enfants de primaire. "L'an dernier, nous avons appris aux enfants une prière vocale pour dire à Dieu : bonjour, merci, pardon, s'il te plaît et je t'aime. Ils ont été réceptifs !" témoigne le Père Damien Peudenier, l'un des animateurs de ce rendez-vous.

Autres pratiques à découvrir et expérimenter en Haute-Savoie : l'adoration, le chapelet, les prières oecumeniques ou encore, bien sûr, la messe et ses prières !

"C'est une relation avec Dieu. Et c'est Lui qui vient accompagner, aider, consoler"

"On peut progresser, évoluer dans sa vie de prière. Et expérimenter, au fil du temps, plusieurs manières de prier. A certains moments, cela peut être plus dur, aussi " souligne le Père Damien Peudenier.

Mais une chose est sûre : tous les "priants réguliers" témoignent des bénéfices de cette pratique dans leur vie. La prière peut transformer, aider à traverser les épreuves, être le moment où l'on prend grandes décisions... ou tout simplement la respiration d'une journée ou d'une semaine !

"Attention : la prière n'est pas magique ! C'est une relation avec Dieu. Et c'est Lui qui vient accompagner, aider, consoler" conclut Patrice Federgrun.



Quelques contacts pour apprendre à prier en Haute-Savoie :

- Les groupes de prière du Renouveau Charismatique présents en Haute-Savoie : Fraternité Pentecôte, Communauté du Chemin Neuf, Communauté de l'Emmanuel, Verbe de Vie, Fondacio, Fraternité Eucharistein, Communauté de l'Epiphanie et de la Croix

- L'Ecole d'Oraison Carmélitaine de Haute-Savoie, à Annecy et Rumilly : douze séances, entre novembre et avril

- Lieux de retraites spirituelles

- Accompagnement spirituel

- Adoration eucharistique et chapelet : dans de nombreuses paroisses catholiques du Diocèse d'Annecy