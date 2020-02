" Je remercie du fond du coeur ceux qui donnent au denier."

Comme chaque semaine, on fait le point sur l'actualité de notre diocèse du Mans, en compagnie de Mgr Yves Le Saux, évêque du Mans. Et notamment aujourd'hui, sur les résultats positifs de la campagne du denier 2019, le pèlerinage à Rome, que vont faire ce week-end une quarantaine de membres de la FIRE, la Formation Initiale à La Responsabilité en Église. Et pour finir, sans exprimer un point de vue politique, notre évêque nous donne son point de vue sur les prochaines élections municipales.