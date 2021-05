"Je suis catho mais y a des limites !" par le groupe Mission à Marseille

"Je suis catho mais y a des limites!"



C’est avec ce titre accrocheur que le groupe mission a lancé son programme à destination des étudiants et jeunes professionnels en septembre dernier.

Une initiative des dominicains de Marseille.



Une troisième vague et deux confinements plus tard, nous avons voulu savoir: Comment le groupe mission avait traversé cette année particulière? Comment s’est-il organisé? Comment maintenir les liens dans le groupe?



On en parle tout de suite dans cette émission avec le frère Louis d'Hérouville.