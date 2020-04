Je suis là au milieu de vous comme celui qui sert

Pour St Benoît, "les frères sont en quelque sorte le Christ les uns pour les autres". Le service quotidien, par des petites taches faites en alternance, rythme la vie du moine et la féconde.



"Ainsi, rappelle le P. Thierry Barbeau de l'abbaye de Solesmes, ils sont tous réellement frères dans le Christ en se servant mutuellement et en se donnant en quelque sorte le Christ." Cloîtré ou confiné, le service est la réciprocité dans le don qui permet de sortir de nos petits égoïsmes. "Le service fait circuler l'amour entre nous en étant pour chacun et à tour de rôle le visage du Christ."