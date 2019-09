Jean Chrysostome - La bouche d'Or de Jésus

Fêté le 13 septembre, Saint Jean Chrysostome naquit à Antioche à la moitié du IVe siècle et deviendra l'un des plus grands prédicateurs et théologiens de son temps. Laurent Verpoorten nous raconte aujourd'hui l'histoire mouvementée de celui qui fut enlevé pour pouvoir être élu archevêque de Constantinople et qui est aujourd'hui docteur de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe et de l'Église copte.