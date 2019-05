Jésus de Nazareth, 2000 ans d'amour : "la beauté du spectacle permet de toucher les coeurs"'

La deuxième édition du spectacle « Jésus de Nazareth, 2000 ans d’amour », proposé par l’association Mains Ouvertes, en lien avec les paroisses de Montaigu et de la Bruffière, aura lieu du 21 au 23 juin, à Treize-Septiers. Un spectacle musical nocturne grandiose, écrit et mis en scène par Jacques Raveleau-Duparc, qui rassemble une centaine de bénévoles, 70 figurants et une dizaine d’artistes professionnels.