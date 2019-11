Jeune au service de la Mission de l'Eglise

"Et vous, jeunes, [le Christ] veut que vous soyez ses instruments pour répandre lumière et espérance, car il veut compter sur votre audace, votre courage et votre enthousiasme. Il ne faut pas espérer que la mission soit facile et confortable." (Pape François - Christus Vivit) Après une année avec Jeunesse Lumière (école d'évangélisation) et une année en communauté, Fanny a été appelée il y a quelques semaines au service de la Pastorale des Jeunes du diocèse de Strasbourg. Elle sera particulierement au service des 18/30 ans. Dans l'élan du Synode pour les Jeunes, elle souhaite pouvoir transmettre son amour du Christ, témoigner de sa foi et ainsi "faire sa part" comme disciple-missionnaire.