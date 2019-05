Jeunes et catholiques dans une société post-chrétienne

Pape François, Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sontdonc : Il vit et il te veut vivant !Pape François, Exhortation post synodale "Christus vivit" , 25 mars 2019

À l'issue du synode sur "Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel" (du 3 au 28 octobre 2018), le pape François a publié le texte "Christus vivit". Une invitation pleine d’encouragement pour que les jeunes n’hésitent pas "à donner espérance à un monde fatigué", comme vient le dire le pape aux jeunes lors de son voyage en Bulgarie et Macédoine du Nord.



La quête de sens des jeunes chrétiens

On sait la jeunesse d'aujourd'hui engagée, du moins fortement mobilisée, par les questions de justice sociale et environnementale. Les jeunes chrétiens partagent une soif de vie fraternelle et un désir de mieux connaître la tradition chrétienne. S'ils ne cachent pas leur quête de sens, elle est pour beaucoup synonyme de recherche de cohérence : être de vrais témoins de l'Évangile, cela passe à la fois par des convictions et des choix de vie.



dans une société post-chrétienne

Dans une société postmoderne, que l'on qualifie parfois aussi de postchrétienne, comment cette jeunesse qui a soif de l'Évangile peut-elle se frayer un chemin ? Sans aplomb ni suffisance, comment affirmer sa foi dans un monde déchristianisé ? C'est l'un des nombreux défis qui se posent aux jeunes chrétiens d'aujourd'hui.