Johan Dobbelaere en Kiki Van Vlierden - de pastorale eenheid Kleopas

In deze podcast gaat Gino Mattheeuws van CCV Brussel in gesprek met priester Johan Dobbelaere en Kiki Van Vlierden over hun werk in de pastorale eenheid Kleopas, wat de gemeenten Ganshoren, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem omhelst. Ze spreken er onder andere over de eigenheid van de Brusselse Kerk en over de nieuwe vorm van catechesewerking die ze er hanteren.