Journée de la vie consacrée : des religieuses témoignent

"En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur". Ces mots du saint Pape Jean-Paul II résonnent particulièrement alors que nous venons de fêter ce mardi 2 février la journée de la vie consacrée. A cette occasion, Anne Detter reçoit soeur Lidwine, de la famille missionnaire de Notre-Dame, et soeur Anne-Lise Jamin, de la congrégation des Soeurs des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie.