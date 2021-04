Journée des mamans : faire une pause dans un quotidien agité

IMPORTANT: Suite aux annonces gouvernementales, la journée des mamans de l'OCH est décalée du 15 avril au 10 juin.



Quand on est maman, on rêve de pouvoir souffler surtout quand on a plusieurs enfants ou encore qu’on a un enfant différent, malade ou porteur d’un handicap.

Une situation qui demande une attention et une disponibilité toute particulière pour aider cet enfant sur les chemins parfois escarpés de la vie.

Pour accompagner ces héroïnes du quotidien, l'Office chrétien des personnes handicapées, l’och, organise la journée des mamans le 10 juin prochain.

Une journée entre parenthèses pour leur permettre de se ressourcer et de partager.

La journée des mamans souffle ses dix bougies cette année, alors pas question de se laisser abattre par la crise sanitaire!

A Marseille les mamans ont choisi de se retrouver en présentiel dans le respect des gestes barrières, pour sortir aussi de chez elles et retrouver un peu de convivialité et d’amitié.

Un temps d’arrêt pour mieux repartir sur le thème "Mon enfant est différent, quels chemins pour moi ?"