Journée mondiale des Vocations et Vêpres

Un slogan inspire le défi de cette journée : « L’Église de France se met en prière pour les vocations ».

Ce temps de confinement ne doit pas nous empêcher de prier à cette intention. C’est au contraire l’occasion de vivre un nouveau temps de rencontre et de prière. Nous vous proposons de vivre ce temps sur notre site, sur la page Facebook du diocèse ou sur RCF-Poitou.

A partir de 17h00,

vous pourrez rencontrer, sur le site du diocèse de Poitiers mais également sur Facebook et sur RCF-Poitou des personnes qui viendrons parler de leur vocation.



A 17h25, depuis la Maison Saint-Hilaire (en direct),

nous prierons ensemble l’office des vêpres.

L’Eglise de France en prière pour les vocations

Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient : la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l’a dit, il nous faut prier avec constance, persévérance, confiance, en croyant que nous serons exaucés. Non pas en comptant sur nos forces pour « trouver » des hommes et des femmes qui seront serviteurs du Christ, mais en priant le Maître de la moisson. Alors nous vous le demandons au nom du Christ, prions pour les vocations !