JRS : un an de fonctionnement dans le bassin annécien !

"En tout juste une année de fonctionnement, nous avons évité mille nuits dehors ou chez des compatriotes !" se réjouit Bertrand De Fleurian, membre de l'équipe qui pilote JRS dans le bassin annécien.

JRS welcome, c’est un contrat, signé entre l'association, les familles et le futur accueilli. L'accueil de base : offrir une chambre et un petit déjeuner pendant un mois à un demandeur d'asile. Si vous ne souhaitez pas lui laisser les clés, il quitte votre domicile en journée. Pour toutes ses démarches, le demandeur d’asile est suivi par un tuteur bénévole.

"Il s'agit de personnes dont la demande d'asile est en cours, mais qui n'ont pas encore de place dans un centre d'hébergement. Ils sont à la rue, ou hébergés par des connaissances" explique le responsable.

Bernadette, annécienne, a eu envie de tenter l'expérience. Pour elle, il s'agit de mettre les paroles de Jésus en acte : "J'ai toujours été frappée par L'Evangile de Saint-Matthieu. Il parle explicitement de la visite des malades et de l'accueil de l'étranger.".

"J'ai hébergé une jeune femme originaire d'Afrique. J'ai mesuré à quel point elle avait été abîmée psychologiquement et physiquement, par son parcours. Elle a eu des hauts et des bas. Mais c'était une belle rencontre ! Nous avons partagé beaucoup !" raconte l'accueillante.

Les demandeurs d'asile qui bénéficient du programme Welcome ont le droit de passer dans six familles différentes, soit six mois d'hébergement maximum.



Plus d'informations sur le site de JRS France. Coordinatrice à Annecy : Catherine, 06 52 75 78 79

