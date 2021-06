L'Arche en Haute-Savoie : deux ans de colocation valides-handicapés !

ACTUALITE

Si tu ne vas pas à Lourdes, Lourdes vient à toi ! Les chapelains du sanctuaire mareial sont en mission en Haute-Savoie ce week-end. Découverte de ce rendez-vous inédit avec Christine Vesin, la directrice des pélerinages du Diocèse d'Annecy, Michel Henry, président de l'hospitalité diocésaine et le Père Julien Fafart, chapelain de Lourdes.

Les chapelains du sanctuaire mareial sont en mission en Haute-Savoie ce week-end. Découverte de ce rendez-vous inédit avec Christine Vesin, la directrice des pélerinages du Diocèse d'Annecy, Michel Henry, président de l'hospitalité diocésaine et le Père Julien Fafart, chapelain de Lourdes. En bref : une Pause Maman le week-end prochain !

une Pause Maman le week-end prochain ! Une visite virtuelle de la basilique de la Visitation d'Annecy accessible depuis partout dans le monde ! Nous vous racontons les coulisses de cette création avec le vidéaste Sylvain Felten, et les soeurs de la communauté.

LA DISCUSSION

En 2019 a ouvert le premier foyer de l'Arche en Haute-Savoie et un accueil de jour. Aujourd'hui l'association compte deux maisonnées et d'autres sont en travaux.

Objectif de cette association d'inspiration chrétienne : vivre avec les personnes ayant un handicap plutôt que faire pour elles.

Nous découvrons aujourd'hui le quotidien et les projets de l’association. Avec des acteurs de l'Arche qui nous font visiter la maison de Veyrier-du-Lac. Témoignent aujourd'hui :

- Matthieu, 41 ans, vite au Foyer Sainte-Bernadette depuis son ouverture en 2019. Avant l'arrivée de l'Arche en Haute-Savoie, il a vécu dans des foyers de l'Arche d'autres départements

- Jean-François, 56 ans, vit au Foyer Saint-Alexis de Veyrier-du-Lac depuis son ouverture en août 2020.

- Gaëlle, salariée qui habite la maison Saint-Alexis

- Béatrice, salariée du service d'activités de jour à Veyrier-du-Lac

- Thomas Regnard directeur de l’Arche en Haute-Savoie

- Jean-Claude Secchi, président de l’Arche en Haute-Savoie

- Pascale Dufournet, secrétaire générale de l'Arche en Haute-Savoie