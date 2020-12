L'avent à Hettange-Grande et avec la mission étudiante

Dans Vitamine C cette semaine, rencontre avec l'abbé Mathieu Schiebel, archiprêtre d'Hettange-Grande qui évoque la préparation de Noël dans ses communautés de paroisses, et avec Sophie Schleck, animatrice en pastorale en charge des jeunes adultes et de la mission étudiante. Elle présente le parcours d'Avent proposé aux étudiants.