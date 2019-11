L'école des Témoins à Miramas

Présente à Aix, Arles, Tarascon, Martigues, Gardanne, l’école des témoins ne cesse de faire des émules dans le diocèse d’Aix et d’Arles puisqu’elle est présente désormais à Miramas depuis le mois de septembre.

Cette “école des témoins” propose 8 séances pour apprendre à témoigner de sa foi et aide à dépasser sa peur d’être jugé ou catalogué si on parle de Dieu.