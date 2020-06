L'école Pierre, une école créative d'évangélisation

Pierre est une école créative à Lyon qui forme en une année des chrétiens à l’audiovisuel, la louange, la théologie, le leadership et à l'entrepreneuriat pour l’Église.

Le renouveau de nos paroisses passera par la création artistique ! Telle est la conviction de l'école Pierre, qui a ouvert ses portes à Lyon en septembre 2019. Hippolyte Lebleu et Gabriel de la Bretesche sont ingénieurs de formation. Hippolyte se prépare à intégrer l'école Pierre l'année prochaine et Gabriel a suivi la formation cette année. Ils nous font découvrir cette proposition originale.

L'école propose de former, en 10 mois, des jeunes de 18 à 26 ans pour qu'ils deviennent des « ambassadeurs de l'Église » par un renouveau de la création artistique : « On observe que les églises se vident, du fait d'un écart croissant entre ce que proposent les paroisses et les aspirations des gens au quotidien. Il faut un réveil missionnaire », observe Guillaume Cail, l'un des deux cofondateurs. Le jeune trentenaire a lui-même changé de voie après une expérience dans un cabinet de marketing : « J'avais besoin de servir Dieu de manière tangible.

Sur 13 élèves, 12 ont entendu parler de nous sur Instagram », sourit Guillaume Cail. Les cours de théologie, d'exégèse et de management sont dispensés par l'Université catholique de Lyon et ressemblent aux formations d'écoles de commerce : entrepreneuriat et innovation, gestion d'équipe, leadership... « Sauf que tous nos cours sont dispensés à travers un prisme chrétien », précise le cofondateur. Ainsi, apprendre à lever des fonds doit servir ici à monter des projets en lien avec des ONG ou des paroisses, et le module management est centré sur « l'innovation pastorale ».

Louange et technologies

L'axe créatif de la formation est assuré par des « experts de la communication chrétienne ou des spécialistes de la louange ». Les élèves se familiarisent avec les outils vidéo, graphiques et Web, et disposent d'un studio et d'un kit d'enregistrement. Ils peuvent aussi opter pour le parcours Louange (composition, montage, chant et musique).

Contact:

École Pierre, 15 rue Smith, 69002 Lyon.

Inscriptions ouvertes pour septembre 2020.

www.ecolepierre.com

www.instagram.com/ecole_pierre