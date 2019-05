L'économe diocésain : "à la fois les pieds sur terre mais aussi dans une grande

A quelques heures de son départ du diocèse de Luçon, Matthieu Le Truédic a accepté de se confier sur sa mission d’économe diocésain. Une fonction délicate qu’il a rempli depuis six ans avec bienveillance, et toujours ce même souci de servir l’Eglise, de la conseiller dans le domaine financier et immobilier, mais aussi de veiller aux conditions de vie des prêtres.