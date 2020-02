L'Eglise constitutionnelle en Vendée, enquête sur un naufrage programmé

Enquête donc sur cette Eglise constitutionnelle révolutionnaire qui s’est mise en place durant l’année 1791. 2 ans et demi à peine d’existence, une Eglise très politique et très politisée, avec des clercs ayant aussi des mandats publics. Une Eglise qui ne pourra pas vraiment s’installer dans les cures de campagne. Un clergé, qualifié d’intrus, pris à parti, dont plusieurs membres seront tués lors des premières heures du soulèvement vendéen, et qui achèvera de se décomposer dans cette période de déchristianisation de la France que fut l’année 1793. Près d’une centaine de ces prêtres abdiqueront leur sacerdoce, une quarantaine se mariera, et une quarantaine sera intégré dans le nouveau clergé concordataire, en 1802. L’Eglise constitutionnelle, enquête sur un naufrage programmé.