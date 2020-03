L’Église d’Abraham: antique, convoquée, trinitaire

LE CARÊME AVEC RCF, 40 JOURS POUR RÉORIENTER SA VIE - Du 26 février au 12 avril, RCF vous accompagne tout au long du Carême et de la Semaine sainte, jusqu'au Dimanche de Pâques. Découvrez notre programmation spéciale sur le thème "Réorienter sa vie".

EXTRAIT de la conférence

Ah l’Église ! On n’a pas aussitôt prononcé ce mot que les humeurs se gâtent, les regards se durcissent les fronts se plissent, les conversations s’exacerbent, les nerfs se crispent, les railleries fusent, les critiques pleuvent. Vous n’aurez guère à attendre longtemps avant qu’on vous resserve Galilée, l’Inquisition, la papesse Jeanne, les croisades, le silence de Pie XII… que sais-je ?

Que répondre à cette accablante bouillie ? Il n’y a qu’une chose absolument constante depuis deux millénaires : l’Église a toujours eu en face d’elle des gens qui la trouvaient complètement dépassée et obsolète et qui prophétisaient sa mort prochaine. Dans les premiers siècles on accusait les chrétiens d’anthropophagie, d’inceste, d’athéisme. Cette petite secte agaçante et interdite devait répondre devant les tribunaux de "crime contre l’humanité" ? Nos martyrs brûlants de charité étaient considérés comme les ennemis du genre humain !

Que dira-t-on de nous pauvres pécheurs ? Nous reviendrons sur ces mises en cause historiques et même sur les scandales tout récents qui blessent si cruellement notre Sainte Mère.

