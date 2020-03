L’Église de Marie : Sainte, joyeuse, maternelle (3/6)

L’Église de Marie Sainte, joyeuse, maternelle L’unique et indivise Église rassemble, outre les chrétiens militants sur cette terre, les âmes du purgatoire et les saints du ciel. En son membre le plus éminent, la Vierge Marie, elle réalise déjà ce qu’elle est appelée à être : la Toute Sainte. Certes elle compte dans ses rangs des pécheurs. Elle n’est pas la secte des purs. Elle ne craint pas de se souiller en allant rechercher ce qui était perdu. Elle dispose pour ses membres pécheurs de toutes les grâces nécessaires à leur retour à la vie. Comblée de grâce pour notre sanctification, elle veut l’être aussi par notre sainteté. La sainte Église travaille à devenir l’Église des saints. Comme la Vierge Marie elle est la servante du Seigneur. Dans la joie de croire elle chante le Magnificat. Elle traverse les épreuves, femme forte et courageuse, en étant debout dans l’espérance comme la Vierge au Calvaire. En contemplant la Mère de Jésus, l’Église apprend ce qu’est sa propre maternité. Elle engendre, porte, fait grandir les enfants du Bon Dieu, de sorte que nul ne peut avoir Dieu pour Père, s’il n’a l’Église pour mère.