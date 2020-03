L’Église de Pierre: une, structurée, indéfectible

LE CARÊME AVEC RCF, 40 JOURS POUR RÉORIENTER SA VIE - Du 26 février au 12 avril, RCF vous accompagne tout au long du Carême et de la Semaine sainte, jusqu'au Dimanche de Pâques. Découvrez notre programmation spéciale sur le thème "Réorienter sa vie".

EXTRAIT de la conférence

Les évangiles nous relatent quel soin le Christ apporta au choix des douze apôtres, destinés à être les colonnes de l’Église. Ce ne fut manifestement pas une mince affaire. Jésus ne les a pas désignés à la légère, il n’a pas tiré au sort ou pioché à l’aveuglette. Lui, le propre Fils de Dieu, il ne juge pas superflu de passer toute une nuit en prière avant d’appeler les Douze (Lc 6,12-16).

Prier toute une nuit, pourquoi ? Parce que Jésus ne s’attribue pas à lui-même ses disciples, il les reçoit de la main du Père : "Ils étaient à toi et tu me les as donnés" (Jn 17, 6). Frères chrétiens : voilà bien le trait qui nous définit le mieux ! Nous sommes les cadeaux que Dieu le Père fait à Jésus ! Nous ne sommes pas des dossiers archivés dans les registres du ciel ou simplement des numéros matricules. Nous sommes ceux que le Christ reçoit du Père et pour lequel son cœur tressaille dans la nuit où il prie !

L’Église n’est pas née de fidèles qui se seraient réunis de leur propre initiative pour perpétuer le souvenir de Jésus. Sans quoi il pourrait y avoir plusieurs églises comme il y a plusieurs chapelles d’obédience bonapartiste ou marxiste. Non, l’Église est une parce qu’elle est voulue et rassemblée par le Fils unique. Elle est cette tunique sans couture dont parlent les évangiles de la Passion (Jn 19, 23). Cette tunique tissée d’en haut, c’est-à-dire par Dieu même. Ce vêtement que les bourreaux du Christ ne déchirèrent point, que ses disciples se gardent de le lacérer par leurs péchés et leurs querelles !

Si le Seigneur crucifié a gardé l’intégrité de son corps, s’il ne fut ni décapité comme Jean-Baptiste, ni scié comme Isaïe, si aucun de ses os ne fut rompu, c’est pour montrer que l'Église devait rester indivise. S’il a tendu les bras à l’heure de sa Passion, c’est pour rassembler tous les hommes, juifs et païens, dans l’unité.

TEASER