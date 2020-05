Tous les vendredis à 11h30

De l’Ascension à la Pentecôte, un temps de rencontre et de formation quotidien en vidéo sur angouleme.catholique.fr et sur RCF Charente. Après l’ascension et le départ de Jésus, les disciples se sont retrouvés seuls, enfermés au Cénacle, confinés, dans la peur et l’inquiétude : est-ce que tout était fini ? Et puis est venu le jour de la Pentecôte, ils ont reçu l’Esprit saint et ont retrouvé confiance, espérance, force et courage pour aller proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Et nous, disciples du Christ qui sommes confinés depuis plusieurs semaines, qui avons vécu Pâques enfermés chez nous, comment allons-nous sortir du confinement ? Avec notre évêque nous allons vous proposer, de l’Ascension à la Pentecôte, de vivre comme les apôtres cette expérience de sortie du confinement : en priant la venue de l’Esprit Saint, reprenons conscience de notre vocation de baptisé. Dans un monde ébranlé par la pandémie et en proie au doute et à l’incertitude, comment vivre de l’Esprit, comme chrétien ? Quelle bonne nouvelle avons-nous encore à annoncer à nos contemporains ?