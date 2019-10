L'Église, ennemie de l'argent et du capitalisme?

L'argent sujet tabou dans l'Évangile ?

"Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent" (Mt 6, 24) ; "La racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent." (1 Tm 6, 10)... Les Évangiles sont remplis de ces injonctions qui avertissent ceux qui se repaissent de leurs richesses au dépens du soin du pauvre et de la recherche de Dieu. L'argent est-ce un sujet tabou pour les catholiques ? Auteur de "L'argent, maître ou serviteur ?" (éd. Mame), Pierre de Lauzun, rappelle que "L'Évangile est le seul texte religieux de l'humanité qui parle abondamment de sujets économiques". On trouve en effet de nombreuses paraboles où l'argent est présent et qui montrent que l'économie est prise en compte comme élément de notre vie quotidienne.

En réalité, il y a une ambiguïté au sujet de l'argent dans les Évangiles : il est à la fois recommandé comme quelque chose à utiliser mais aussi on nous met en garde contre quelque chose qui peut exercer une fascination dangereuse. Quant au détachement de Jésus vis-à-vis de l'argent, on peut le voir avec Jacques-Benoît Rauscher, auteur de "L'Église catholique est-elle anticapitaliste ?" (éd. Presses de Sciences Po) comme une "gymnastique si on peut dire de l'incarnation : on ne peut pas se désintéresser de la vie des hommes et en même temps il y a une vigilance, que l'on trouve dans toute la Bible".



quand L'argent éloigne de Dieu

L'argent peut éloigner de la quête de Dieu et de l'essentiel : il peut même devenir "une passion qui ne laisse pas de place à autre chose qu'à lui-même", rappelle Dominique Greiner, qui va bientôt publier sa thèse "Helmut Thielcke, une théologie pour le bien de l'éthique" (éd. Cerf). ​Ainsi ce n'est pas l'argent en tant que tel qui est condamné mais le pouvoir qu'il donne sur les choses. "L'homme dans ce sentiment de puissance sur les choses et sur le monde est coupé de tout."

"On touche à quelque chose d'anthropologique, de fondamental, pour l'assomptionniste, l'homme est la seule créature qui ne se satisfait pas de ce qu'elle trouve dans la nature, qui se projette vers l'avenir." Ainsi, quand l'être humain se projette il peut envisager de renoncer à des biens disponibles immédiatement pour les consommer plus tard : ce qu'en termes économiques on appelle l'épargne.



Le capitalisme est-il condamné par l'Église ?

Longtemps le capitalisme n'a pas été clairement défini par l'Église. Dans l'encyclique fondatrice de la doctrine sociale de l'Église (DSE), "Rerum novarum" (1891) "on ne voit pas le mot lui-même désigner un système économique", précise Jacques-Benoît Rauscher. C'est Jean Paul II qui, en 1991, dans "Centesimus annus", distingue le système économique et les outils de l'économie de marché qui en soit ne sont pas condamnables, des "éléments moraux qui sont présupposés par le fonctionnement de l'économie capitaliste".

"L'Église défend une économie centrée sur la personne, résume Pierre de Lauzun, et sur l'autonomie de la personne." Ce qui implique la propriété privée : mais elle est elle-même subordonnée à la destination universelle des biens". L'Église ne condmane pas le capitalisme mais exprime une "une exigence morale" des individus comme des instances supposées l'encadrer.