L’Eglise Evangélique Baptiste

Chrétiens, musulmans, une fraternité est possible

Samedi 23 novembre à 16h en l’église Sainte Monique à Echirolles, la paroisse Charles de Foucault et les fraternités Charles de Foucauld proposent une rencontre sur le thème « Chrétiens, musulmans, une fraternité est possible ».

Mgr Claude Rault, évêque émérite du diocèse du Sahara algérien, animera ce temps de rencontre.

Retrouvez l’émission "Mgr Claude Rault, ancien évêque de Laghouat, au Sahara" diffusée le 5 novembre. Il était l’invité de Béatrice Soltner.

Une émission à retrouver ici

Cantique des cantiques – Chant pour Sa plénitude

Les 22 et 23 novembre prochains, la paroisse St Matthieu du St Eynard, le CTM et l’Eglise Protestante unie de Grenoble, vous invitent en l’église de la Plaine Fleurie à Meylan, à une création poétique et musicale, d’ombres, de lumières et d’images.

Retrouver le « teaser » du spectacle

Renseignement et réservations sur le site

Rencontre avec l’Eglise évangélique Baptiste d’Echirolles

L’Eglise baptiste est une Eglise chrétienne, membre de la Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France, elle-même membre de la Fédération Protestante de France.

Paul Efona, pasteur, présente la communauté Baptiste qui se réunit à Echirolles.

Le site Internet de l'Eglise Baptiste