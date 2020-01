La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) rassemble 360 associations et fondations œuvrant dans le champ social, médico- social et sanitaire. Reconnue d’utilité publique depuis 1990, la FEP se fixe comme objectif de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine, pour une société plus juste et plus solidaire. Pour en parler, et notamment de sa déclinaison sarthoise, Alain Pujol, Président de l'Entraide Protestante 72, au micro de Sophie Ollier.