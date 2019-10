L'espérance de la mission : dédicace des cathédrales, accueil de nouveaux chrétiens, et vocation religieuse



Invités : Mgr Alain Planet sur la Fête de la dédicace de la Basilique de Latran



P. Simplice Akpaki sur l'accueil des catéchumènes dans la paroisse Sts Pierre et Paul des Etangs et leur intégration dans l'Eglise



Fr. Samuel Marie, jeune Cordelier au Couvent Saint Bonaventure à Narbonne