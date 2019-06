L'éveil à la foi : " les enfants ont soif de rentrer dans le mystère de Dieu"

Dans la vie de l'enfant, l'éveil à la foi est primordial. Il commence en famille, se déploie à l'école et dans la paroisse. Avec le service diocésain de catéchèse et des enseignants, nous évoquerons notamment les outils au service des acteurs de l'éveil à la foi et des parents comme "Cadeaux de Dieu", créé dans la province de Rennes.