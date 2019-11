"L'évêque doit être père, frère et ami des prêtres du diocèse"

A l'occasion de la recollection des prêtres du diocèse du Mans à Dinard, cette semaine, Mgr Yves le Saux revient sur l'importance de faire vivre la fraternité au sein du presbyterium. Un enjeu qui n'est pas évident tant les charismes, les caractères, les orientations et les générations diffèrent. "Souvent on se croise à des réunions, mais souvent on ne se connait pas tellement." Pour l'évêque du Mans, une telle rencontre "ensemble, permet de nous réapproprier cette vie fraternelle et ce lien à la même mission".