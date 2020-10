L’habitat chrétien partagé

une nouvelle maison paroissiale à St Ismier

La paroisse Saint Martin du Manival vient d’inaugurer sa nouvelle maison paroissiale. Cette paroisse a deux pas de Grenoble est ainsi dotée d’un outil pastoral qui va l’accompagner pour les prochaines années. Son curé nous explique la genèse du projet et le lien avec la pastorale qu’il compte bien développer.

Réfléchir à l'habitat partagé

Avez-vous déjà entendu parler d’habitat chrétien partagé ? Plusieurs projets s’élaborent dans notre région. Si vous en êtes à l’état de rêve ou au contraire remplis d’idées précises, venez en discuter la semaine prochaine. En attendant, mes invités vont vous éclairer sur ce qu’est l’habitat partagé et ce qu’il n’est pas.

La réunion a lieu le 8 octobre à 19h à la mAison Siocéaine (Salle Abbé Pierre).

renseignements et inscription : 04 38 38 00 45 et diaconieetsoin@diocese-grenoble-vienne.fr