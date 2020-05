" L'homme, la personne, avant l'argent "

" Ora et labora ", la prière et le travail, tel est la synthèse d'une vie monastique selon St Benoit. Le travail, et une certaine production économique, fait partie de la vie du moine et plus largement d'un monastère. Mais comme nous le rappelle le Père Thierry Barbeau de l'abbaye St-Pierre de Solesmes dans la Sarthe: " Si le travail détourne le moine des sentiments qui sont ceux du Christ, il est préférable qu'il y renonce, fusse au détriment de l'économie du monastère. " Ainsi, le moine préposé à telle ou telle tâche doit l'accomplir avec humilité. Une approche qui peut être partagée dans nos vies professionnelles respectives.